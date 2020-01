Der 25-jährige Walliser prägte den Slalom-Monat Januar mit seinen drei Siegen. Nur Henrik Kristoffersen steht in der Disziplinen-Wertung noch besser da.

Daniel Yule hat dem Januar eindrücklich seinen Stempel aufgedrückt. Nachdem der Unterwalliser nach den ersten beiden Slaloms der Saison in Levi und Val d’Isère mit 86 Punkten noch auf Rang 4 der Disziplinen-Wertung gestanden hat, grüsst er nun von Rang 2.

Für einen solchen Januar hätte ich sofort unterschrieben.

Denn im Januar, mit 6 Slaloms der wichtigste Monat für die Techniker, sorgte der 25-Jährige für die ganz grossen Schlagzeilen. Den Auftakt machte der Nachtslalom in Madonna di Campiglio, als er den Sieg aus dem Vorwinter wiederholte.

In Adelboden und Kitzbühel Geschichte geschrieben

Beim Heimrennen in Adelboden verzückte er das Schweizer Publikum und gewann als erster Einheimischer seit Marc Berthod vor 13 Jahren den schwierigen Slalom am «Chuenisbärgli». Mit diesem Sieg machte er sich mit 3 gewonnenen Weltcup-Slaloms zum erfolgreichsten Schweizer überhaupt in dieser Disziplin.

Und der 25-Jährige dachte gar nicht daran, aufzuhören. In Kitzbühel schrieb er mit dem nächsten Sieg gleich noch einmal Schweizer Sportgeschichte. Seit Dumeng Giovanoli 1968 hatte am «Ganslernhang» kein Schweizer mehr gewonnen.

Am Dienstagabend im Nachtslalom von Schladming, dem letzten der 6 Rennen im Januar, legte er als Dritter nach. «Für einen solchen Januar hätte ich sofort unterschrieben», meinte Yule anschliessend gewohnt bescheiden.

Yule ist «Mister Konstanz»

Was bei Yule schon beinahe unheimlich ist, ist seine Konstanz. In den letzten 18 Slaloms punktete er immer, abgesehen von zwei Mal (Kitzbühel 2019 und Zagreb 2020) fuhr er stets unter die ersten 10. Der Walliser hat eine einfache Erklärung dafür: «Ich weiss einfach, wo mein Limit ist.» Er könne immer nah am Limit fahren, gehe aber selten darüber hinaus.

Dreikampf um die kleine Kugel

Diese Konstanz brachte ihn auf Zwischenrang 2 der Disziplinen-Wertung, nur 57 Punkte hinter Henrik Kristoffersen. Im Kampf um die kleine Kristallkugel bahnt sich nach 8 von 12 ausgetragenen Slaloms ein Dreikampf zwischen dem Norweger, dem Schweizer und Clement Noël an. Der Franzose, der in diesem Winter schon zwei Nuller einstecken musste, liegt mit 450 Punkten auf Zwischenrang 3. Und Yule hat seine Ambitionen im Januar eindrücklich angemeldet.

