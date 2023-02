Das Podest

1. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:47,46 Minuten

2. Timon Haugan (NOR) +0,05 Sekunden

3. Albert Popov (BUL) +0,24

3. Clément Noël (FRA) +0,24

Nach langem Warten im Ziel wurde es amtlich: Der Grieche AJ Ginnis – nach allen Fahrern mit der schnellsten Zeit – wurde wegen eines Einfädlers, der ihm während seiner Fahrt unterlaufen war, disqualifiziert. Somit jubelte der 21-jährige Alexander Steen Olsen über seinen ersten Weltcup-Sieg. Durch den Triumph hat sich das hochgelobte Super-Talent endgültig an der Weltspitze etabliert.

Der Norweger, nach dem 1. Lauf noch 12., kam mit den schwierigen Verhältnissen in Palisades Tahoe gut zurecht und verdrängte den zu diesem Zeitpunkt führenden Albert Popov um 24 Hundertstel von der Spitze. Hinter Steen Olsen sorgte dessen Landsmann Timon Haugan überraschend für einen norwegischen Doppelsieg.

01:14 Video Die Siegfahrt von Alexander Steen Olsen Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Neben den beiden Norwegern schrieb der Bulgare Popov die Geschichte des Tages. Auf dem von seinem Trainer gesteckten Kurs steigerte er sich dank Laufbestzeit um insgesamt 22 Plätze auf den 3. Schlussrang.

Es ist das erste Weltcup-Podest in der Karriere des 25-Jährigen, der im von Fahrer zu Fahrer stärker werdenden Schneetreiben von Palisades Tahoe von einer frühen Startnummer im 2. Lauf profitierte. Popov teilte sich den 3. Platz mit Clément Noël, der nach Halbzeit-Führung im 2. Durchgang 89 Hundertstel auf den Sieger verlor.

Schliessen 01:06 Video Albert Popov rast sensationell auf das Podest Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden. 00:58 Video Steen Olsen: «Ich wusste nicht, dass ein Sieg möglich ist» (engl.) Aus Sport-Clip vom 27.02.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Die Schweizer

6. Ramon Zenhäusern +0,45 Sekunden

21. Loïc Meillard +1,25

24. Daniel Yule +1,52

Nicht im 2. Lauf: Luca Aerni (37.), Tanguy Nef (41.), Marc Rochat (DNF), Sandro Simonet (DNF), Fadri Janutin (DNF), Noel von Grünigen (DNF)

Den Schweizern glückte die erhoffte Revanche für die Enttäuschung im WM-Slalom nicht. Wegen kostspieligen Fehlern im Schlussteil fiel Ramon Zenhäusern zurück und wurde als bester Schweizer Sechster. Zuvor hatte es lange danach ausgesehen, als ob der Walliser die Führung übernehmen könnte. Weitaus schlechter erging es im 2. Lauf Loïc Meillard. Der Halbzeit-Sechste kam mit der schlechten Sicht nicht gut zurecht und fiel 15 Plätze zurück.

Schliessen 01:13 Video Der 2. Lauf von Daniel Yule Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden. 01:27 Video Der 2. Lauf von Loïc Meillard Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden. 01:15 Video Zenhäusern mit guter Leistung in den Top 6 Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Die beste Ausgangslage vergab derweil Daniel Yule. Der Walliser verlor als Halbzeit-Zweiter im zweiten Durchgang 22 Plätze. Für den 30-Jährigen folgte nach der WM damit der nächste Rückschlag.

6 von 9 gestarteten Schweizer Athleten qualifizierten sich derweil nicht für den 2. Durchgang. Luca Aerni als 35. und Tanguy Nef als 38. bauten viel Sicherheit in ihre Läufe ein und verloren im engen Feld zu viel Zeit. Die restlichen Fahrer schieden bereits auf dem Weg ins Ziel aus.

Schliessen 01:16 Video Zenhäusern: «Wenn du aufs Podest fahren willst, musst du riskieren» Aus Sport-Clip vom 27.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden. 00:53 Video Yule: «Man hat die Spur einfach nicht gesehen» Aus Sport-Clip vom 27.02.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Vier Schweizer am Weltcupfinal Box aufklappen Box zuklappen Da sich nur die besten 25 Athleten der jeweiligen Disziplin für den Weltcup-Final in Andorra qualifizieren, ist die Saison für Wackelkandidat Aerni nach dem vorletzten Slalom vorbei. Der 29-Jährige – vor dem Rennen am Sonntag 25. im Slalom-Weltcup – fiel nach seiner Nullnummer noch hinter Samuel Kolega zurück auf den 26. Rang. Die Schweiz wird in Soldeu demnach mit vier Slalom-Fahrern vertreten sein: Daniel Yule, Loïc Meillard, Ramon Zenhäusern und Marc Rochat.

Bittere Disqualifikation für Ginnis

Um ein Haar hätte AJ Ginnis weiter an seinem griechischen Ski-Märchen geschrieben. Der Aufsteiger der Saison wurde nach minutenlanger Diskussion der Jury im Ziel disqualifiziert, nachdem er das Rennen eigentlich mit der schnellsten Zeit beendet hatte. So muss Ginnis, der in dieser Saison sein erstes Weltcup-Podium herausfuhr sowie WM-Silber gewann, noch auf seinen ersten Sieg warten.

Schliessen 01:56 Video Ginnis liebäugelt mit Sieg – wird aber disqualifiziert Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden. 01:37 Video Ginnis: «Knapper geht's nicht» Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Das weitere Programm

Der Weltcuptross verbleibt eine weitere Woche in den Vereinigten Staaten. Vom 3. bis 5. März steht in Aspen ein Speed-Wochenende mit zwei Abfahrten und einem Super-G auf dem Programm. Die reinen Slalom-Spezialisten werden derweil erst am Weltcup-Final in Andorra am 19. März wieder zu einem Rennen antreten.