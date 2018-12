Die Männer absolvieren kurz vor Weihnachten ein Mammut-Programm im Weltcup. Am vergangenen Wochenende in Gröden und Alta Badia, dann der Abstecher nach Saalbach-Hinterglemm und nun findet am Samstag mit dem Nacht-Slalom von Madonna di Campiglio das 7. Rennen in 9 Tagen statt.

Meillard gehört auch in Madonna zu den Favoriten auf einen Podestplatz.

Vor allem die Techniker werden stark gefordert, sind 5 der 7 Rennen doch in diesen Disziplinen angesiedelt. So auch der letzte Wettkampf vor Weihnachten.

Mit Loïc Meillard wusste zuletzt ein Schweizer gleich zweimal zu begeistern. SRF-Skiexperte Marc Berthod ist sich deshalb sicher: «Meillard gehört auch in Madonna zu den Favoriten auf einen Podestplatz.»

Wen Berthod sonst noch auf der Rechnung hat, wie sich die Hänge von Saalbach und Madonna unterscheiden und wie Überflieger Marcel Hirscher zu stoppen ist, erfahren Sie im Video oben.