Legende: Wird häufiger im Weltcup anzutreffen sein Josua Mettler. Keystone/Jean-Christophe Bott

Josua Mettler wird im kommenden Winter häufig im Weltcup zum Einsatz kommen. Der St. Galler sicherte sich in Narvik den Europacup-Gesamtsieg und damit einen fixen Weltcup-Startplatz in allen Disziplinen.

Erster Europacup-Gesamtsieger seit 6 Jahren

Mettler klassierte sich in dieser Europacup-Saison in drei verschiedenen Disziplinen in den Top 3. Zwei Rennen – je einen Riesenslalom und Super-G – gewann er. Die letzten Schweizer Gesamtsieger auf kontinentaler Stufe vor Mettler waren der Zürcher Gilles Roulin in der Saison 2016/17 und der Bündner Thomas Tumler 2013/14.

Im Weltcup kam der 24-jährige Toggenburger bislang zu 5 Einsätzen. Das beste Resultat gelang ihm im Januar in Kitzbühel, als er in der Abfahrt 20. wurde.

Auch Kohler und Von Allmen mit Weltcup-Startplätzen

Auch Marco Kohler und Franjo von Allmen dürfen sich über Startplätze im kommenden Weltcup-Winter freuen. Die beiden Berner Oberländer belegten in der letzten Europacup-Abfahrt der Saison beim Final in Norwegen die Plätze 4 und 5. In der Disziplinen-Wertung triumphierte Kohler vor Von Allmen.