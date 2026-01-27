Während Odermatt mit der harten Unterlage beim Riesenslalom in Schladming seine liebe Mühe bekundete, schwärmte der Sieger von den Bedingungen.

«Einfach gehen lassen»: So beschrieb Loïc Meillard sein simples Erfolgsrezept nach dem Triumph beim Nacht-Riesenslalom in Schladming. Auf Eis fühle er sich einfach am besten, «es funktioniert jedes Mal».

Dabei habe er zuletzt im Riesenslalom immer mal wieder Mühe bekundet. «Es gab Sachen, die nicht gepasst haben», so Meillard, dessen Einschätzung ein Blick auf die Resultate unterstreicht. Zwar siegte Meillard in diesem Winter auch in Val d'Isère Mitte Dezember, ansonsten stehen die Ränge 14, 18, 9, 10 und 6 zu Buche.

Mit dem Erfolg dürfte Meillard das nötige Selbstvertrauen für kommende Aufgaben getankt haben, sowohl im Hinblick auf den Slalom am Mittwoch in Schladming sowie die Olympischen Spiele im Februar.

Odermatt und das Aufsparen für Olympia

Nicht ganz so begeistert von den Bedingungen in Schladming zeigte sich Marco Odermatt. Er hoffe, dass es bei Olympia wieder mehr um Skifahren auf Schnee gehe, so der Nidwaldner.

Nichtsdestotrotz war Odermatt zufrieden mit seiner Leistung und vor allem dem Gefühl, das er nach den Speed-Wochen von Wengen und Kitzbühel für den Riesenslalom (zurück-)gewinnen wollte: «Wenn ich die Spannung hinkriege, dann hält der Ski und es geht vorwärts. Das sind super Erkenntnisse zum Mitnehmen.»

Auch der 4. Platz wird Odermatt keine schlaflosen Nächte bereiten. Letztes Jahr, als er in Schladming nach einer grossen Aufholjagd noch aufs Podest gefahren war, wurde er anschliessend an der WM «nur» 4. «Nun habe ich es hoffentlich für Olympia aufgespart», so Odermatt.

Caviezels Tränen vor dem Comeback

Ein besonderes Rennen war es auch für Gino Caviezel, der nach über einem Jahr Verletzungspause sein Comeback gab. Für seine Rückkehr habe er sich nicht gerade das einfachste Rennen ausgesucht, lachte Caviezel, «ich fahre definitiv besser Ski, als ich heute gezeigt habe». Er sei froh, dass er zurück sei, «es war ein schwieriges Jahr. Es tut dem Herz gut.»

Caviezel, der vor 3 Jahren in Schladming hinter Meillard 2. im Nacht-Riesenslalom geworden war, meinte: «Ich habe jeden Tag hart gearbeitet und gehofft, in diesem Winter ein Rennen bestreiten zu können. Und als wir entschieden haben, es hier zu versuchen, war ich ein- oder zweimal den Tränen nahe.»

Resultate