Das für Dienstag geplante Abfahrtstraining in Wengen kann erst am Mittwoch stattfinden.

Eigentlich wollten die Organisatoren in Wengen dem Wetter zuvorkommen, weshalb das 1. Abfahrtstraining der Männer bereits am Dienstag hätte stattfinden sollen. Die letzten Arbeiten an der Strecke konnten aber noch nicht durchgeführt werden, weil die Bergbahnen in Wengen wegen des Wetters geschlossen blieben.

Die Wetterprognosen sind für Dienstag und vor allem auch für Mittwoch, wo das erste Abfahrtstraining möglichst auf der gesamten Strecke stattfinden soll, vielversprechend.

Gibt es Programmänderungen?

Für den Rest der Woche gibt es jedoch sehr unterschiedliche Wettermodelle, weshalb FIS-Renndirektor Markus Waldner bereits mögliche Änderungen im Rennprogramm erwähnte: «Denkbar ist, dass am Freitag der Kombinationsslalom vor der Kombi-Abfahrt ausgetragen wird. Ebenso könnte die Abfahrt auf Sonntag und dafür der Slalom auf Samstag vorgezogen werden.»

Der letztmögliche Zeitpunkt, um eine solche Änderung zu beschliessen, sei Donnerstagnachmittag um 15 Uhr, so der Italiener.