Auch der Samstag ist in Kvitfjell fest in Schweizer Hand: Es gibt in der Abfahrt einen Dreifachsieg. Die kleine Kugel ist noch nicht vergeben.

Das Podest

1. Franjo von Allmen (SUI) 1:45,46 Minuten

2. Marco Odermatt (SUI) +0,28 Sekunden

3. Stefan Rogentin (SUI) + 0,38

Es ist kaum zu glauben: Nach dem starken Abschneiden mit vier Fahrern in den Top 5 in der Abfahrt vom Freitag, setzte das Schweizer Team am Samstag noch einen drauf. Dank Franjo von Allmen, Marco Odermatt und Stefan Rogentin feierte das Swiss-Ski-Team einen Dreifacherfolg. Es ist das zweite Triple der Schweizer Abfahrer nach dem «Podest-Sweep» in Crans-Montana vor zwei Wochen.

Nach seiner spektakulären Flugshow am Freitag zeigte sich von Allmen 24 Stunden später disziplinierter. Der Abfahrtsweltmeister meisterte die Strecke im norwegischen Kvitfjell am schnellsten und distanzierte Teamkollege Marco Odermatt um 28 Hundertstel auf Platz 2. Für von Allmen ist es nach Crans-Montana der 2. Sieg in einer Weltcup-Abfahrt. Auf Rang 3 folgte wie schon am Vortag Stefan Rogentin, der damit das 2. Abfahrtspodest in seiner Karriere feierte.

Dominik Paris, der am Freitag seinen insgesamt 4. Sieg in Kvitfjell realisiert hatte, musste sich diesmal mit Platz 6 zufrieden geben.

Die Abfahrtskugel

Mit diesem Ergebnis ist klar, dass der Kampf um die kleine Kugel in der Abfahrt erst im letzten Rennen entschieden wird. Vor dem Weltcupfinale im amerikanischen Sun Valley (ab 20. März) weist Odermatt einen weiterhin komfortablen Vorsprung von 83 Punkten auf von Allmen auf. Damit reicht dem designierten Gesamtweltcupsieger bei der Abfahrts-Dernière ein 14. Platz.

Die weiteren Schweizer

10. Justin Murisier +1,05s

12. Alexis Monney + 1,12

23. Marco Kohler +1,77

29. Lars Rösti +2,06

So geht es weiter

Das Renn-Wochenende in Kvitfjell wird am Sonntag mit einem Super-G beschlossen (10:25 Uhr live auf SRF zwei). Dort bietet sich Odermatt die Chance, zum 3. Mal in Folge die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin zu gewinnen. Sollte sein ärgster Verfolger Mattia Casse (ITA) nach seinem Sturz im Abfahrtstraining erwartungsgemäss nicht starten, ist ihm die Kugel bereits gewiss. Der nächste Weltcuphalt ist im norwegischen Hafjell, wo ein Riesenslalom (15.03.) und Slalom (16.03.) ausgetragen werden.

Resultate