Gino Caviezel ist nach seinem schweren Sturz im Super-G von Bormio in die Schweiz zurückgekehrt. Der 32-Jährige hat sich die Schulter ausgerenkt und sich am rechten Knie verletzt.

Gino Caviezel nahm den Super-G auf der «Stelvio» von Bormio mit Startnummer 1 in Angriff. Nach 45 Fahrsekunden hängte er unmittelbar vor dem «San Pietro»-Sprung an einem Tor an, worauf sich sofort sein linker Ski löste. Caviezel fiel auf die rechte Körperseite und rutschte dutzende Meter den gesamten Steilhang hinunter.

Als er zum Stillstand kam, war ein Winken zu sehen – ein Zeichen, dass er bei Bewusstsein ist, aber Hilfe benötigt. Caviezel musste auf der Piste erstversorgt und für den Abtransport mit dem Helikopter bereit gemacht werden. Das Rennen wurde während rund 20 Minuten unterbrochen.

Schulterluxation und Knieverletzung

Caviezel wurde anschliessend für genauere Untersuchungen in die Schweiz geflogen. Wie Swiss-Ski am Sonntagabend mitteilte, hat sich der Bündner beim Sturz die rechte Schulter ausgerenkt sowie eine «komplexe Verletzung» am rechten Knie zugezogen. Eine genauere Diagnose steht noch aus.

Der 32-jährige Caviezel war bei den letzten vier Super-G in Bormio zweimal auf Rang 10 und zweimal auf Platz 11 gefahren.