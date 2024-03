Marco Odermatt verteidigt am Weltcup-Finale in Saalbach seinen Vorsprung im Super-G-Weltcup. Stefan Rogentin feiert seinen ersten Sieg.

Super-G der Männer in Saalbach

Die Kugel-Entscheidung

1. Marco Odermatt (SUI/Platz 5) 495 Punkte

2. Vincent Kriechmayr (AUT/Platz 6) 409 Punkte

3. Raphael Haaser (AUT/Platz 13) 271 Punkte

Nach dem Gewinn der Kristallkugeln im Gesamtweltcup und im Riesenslalom hat sich Marco Odermatt am Freitag auch den Disziplinensieg im Super-G gesichert. Bereits ein 13. Platz in Saalbach hätte dem Nidwaldner im Duell mit dem einzigen verbliebenen Widersacher Vincent Kriechmayr zum Triumph gereicht.

Legende: Strahlte mit der Kristallkugel um die Wette Marco Odermatt. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der Österreicher, der unmittelbar vor dem Schweizer ins Rennen ging, erreichte das Ziel auf Zwischenrang 5, womit die Entscheidung bereits gefallen war. Odermatt, der in dieser Saison zwei Super-G gewann und insgesamt fünfmal auf dem Podest stand, holte bei schwieriger werdenden Pistenverhältnissen das Maximum heraus und verdrängte Kriechmayr um 0,12 Sekunden. Dank dem 5. Schlussrang wies er in der Super-G-Wertung einen Vorsprung von 86 Punkten auf den zweitplatzierten Kriechmayr auf. Gesamt-Dritter wurde mit Raphael Haaser ein weiterer Österreicher.

Für Odermatt ist es der zweite Disziplinen-Sieg im Super-G, nachdem er bereits in der letzten Saison triumphiert hatte. Insgesamt steht der 26-Jährige nun bei acht Kristallkugeln.

02:16 Video Odermatt auf dem Weg zur Super-G-Kugel Aus Sport-Clip vom 22.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

Das Podest

1. Stefan Rogentin (SUI) 1:13,36

2. Loïc Meillard (SUI) +0,03

3. Arnaud Boisset (SUI) +0,15

Für die Schweiz gab es nicht nur Odermatts Disziplinensieg zu bejubeln. Drei andere Swiss-Ski-Fahrer sorgten gar für einen historischen Schweizer Freudentag. Stefan Rogentin zeigte eine nahezu perfekte Fahrt und feierte seinen ersten Weltcup-Sieg überhaupt. Der Bündner verwies Loïc Meillard um 0,03 Sekunden auf den 2. Platz. Arnaud Boisset machte den Dreifachsieg mit einem Rückstand von 0,15 Sekunden perfekt. Für den 25-Jährigen war es der erste Podestplatz im Weltcup.

Schliessen 01:20 Video Rogentin fährt bei Schweizer Dreifachsieg zuoberst aufs Podest Aus Sport-Clip vom 22.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden. 01:35 Video Meillard mit starkem Auftritt Aus Sport-Clip vom 22.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden. 04:05 Video Boisset rast in Saalbach auf Rang 3 Aus Sport-Clip vom 22.03.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 5 Sekunden.

Die weiteren Schweizer

8. Gino Caviezel +0,77

16. Franjo von Allmen +1,50

18. Justin Murisier +1,81

Mit Gino Caviezel schaffte es auch noch ein fünfter Schweizer in die Top-10. Der Bündner, der das Rennen eröffnet hatte, durfte sich nach einer soliden Fahrt über Rang 8 freuen. Pech hatte Franjo von Allmen. Beim Start brach ihm der rechte Stock, im Ziel belegte er mit einem Rückstand von 1,50 Sekunden den 16. Platz. Justin Murisier reihte sich auf Position 18 ein.

So geht es weiter

Zum Abschluss des Männer-Weltcups 2023/24 steht am Sonntag in Saalbach die Abfahrt auf dem Programm (ab 11:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Auch hier geht Odermatt aus der Pole Position im Kampf um den Disziplinensieg ins Rennen. Sein Vorsprung auf den Franzosen Cyprien Sarrazin beträgt 42 Punkte.