Die Disziplinenwertung

1. Marco Odermatt (SUI) 560 Punkte

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 353 Punkte

3. Manuel Feller (AUT) 290 Punkte

Die erste Kristallkugel seiner Karriere ist Marco Odermatt nicht mehr zu nehmen. Der 24-Jährige lieferte auch beim drittletzten Riesenslalom der Saison ab und machte in Kranjska Gora vorzeitig alles klar. Dank einer Steigerung im 2. Durchgang verbesserte sich Odermatt vom 7. noch auf den 2. Platz, den sich der Nidwaldner mit dem starken Norweger Lucas Braathen teilte.

Schliessen 01:18 Video Mit dieser Fahrt sicherte sich Odermatt die kleine Kristallkugel Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 01:30 Video Odermatt: «Trotzdem war ich heute nochmals nervös» Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen

Einzig Henrik Kristoffersen war noch etwas besser als Odermatt. Braathens Landsmann, nach dem 1. Lauf noch auf Position 5, fuhr in der Entscheidung die drittschnellste Zeit und machte seinen 4. Weltcupsieg in dieser Saison perfekt, den 2. im Riesenslalom. Die anderen 4 «Riesen» gingen alle auf das Konto von Odermatt.

01:20 Video Kristoffersens Siegesfahrt in Kranjska Gora Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen

Die weiteren Schweizer im Rennen

4. Loïc Meillard + 0,69 Sekunden

8. Gino Caviezel + 1,45

12. Justin Murisier +1,79

Einen fulminanten Auftritt hatte vor Odermatt bereits Loïc Meillard an den Tag gelegt. Der Neuenburger zauberte im 2. Durchgang eine einwandfreie Fahrt in den slowenischen Schnee und nahm der Konkurrenz 0,51 Sekunden und mehr ab. In der Endabrechnung reichte es Meillard jedoch knapp nicht auf das Podest. Mit Platz 4 erreichte der 25-Jährige immerhin sein bestes Saisonergebnis im Riesenslalom.

Gino Caviezel und Justin Murisier rundeten das starke Schweizer Team-Resultat ab. Dem Bündner glückten zwei solide Läufe, welche zum 8. Platz reichten. Noch weiter vorne war Caviezel in diesem Winter einzig in Sölden klassiert (4.).

Murisier seinerseits verpasste es im 2. Durchgang, weiter nach vorne zu preschen. Der Walliser verlor noch 4 Positionen und landete als Zwölfter schliesslich knapp ausserhalb der Top 10.

Schliessen 01:19 Video Meillards Traumlauf im 2. Durchgang Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 00:36 Video Meillard: «Habe endlich einen ganzen guten Lauf gezeigt» Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 01:21 Video Der 2. Lauf von Gino Caviezel Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 00:54 Video Caviezel: «Es war ein Schritt vorwärts» Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 01:16 Video Der 2. Lauf von Justin Murisier Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen 01:10 Video Murisier: «Hatte nach dem ersten Übergang Probleme» Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen

Noger am Unterschenkel verletzt Box aufklappen Box zuklappen Cédric Noger ist am Samstag beim Skitraining nach dem 1. Lauf vom Weltcuprennen in Kranjska Gora gestürzt.

Der 29-Jährige, der sich nicht für den 2. Lauf qualifiziert hatte, zog sich dabei eine Unterschenkelverletzung am linken Bein zu. Noger wird nun in der Schweiz weiter untersucht.



So geht's weiter

Bereits am Sonntag steht in Kranjska Gora ein weiterer Riesenslalom an (ab 09:25 Uhr auf SRF info). Es wird das letzte Rennen der Männer vor dem Saisonfinale in Courchevel/Méribel (16. – 20. März) sein. Den Auftakt in den französischen Alpen macht am 16. März die Abfahrt. Der letzte Riesenslalom der Saison der Männer ist für den 19. März geplant.