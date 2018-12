Bei seiner Slalom-Premiere in Levi wurde Tanguy Nef 11. In Val d'Isère startet er wegen seinem Coup mit neuer Frisur.

Es war ein Einstand nach Mass für Tanguy Nef im Weltcup. Beim Slalom im finnischen Levi fuhr er im 1. Lauf mit Startnummer 40 auf Platz 15. In Durchgang 2 machte er gar noch 4 Positionen gut und konnte sich bei seiner Premiere über Platz 11 freuen.

Servicemann gewinnt Wette

Die Freude über den Exploit war selbstverständlich gross. Das Ergebnis hatte aber noch weitere Folgen. In Val d'Isère sieht man den 22-jährigen Genfer, den man mit mittellangen Haaren kannte, aktuell mit Kurzhaarfrisur. «Ich habe eine Wette verloren und musste deshalb die Haare schneiden. Es ist schon ziemlich kurz.»

Gewettet hatte Nef mit Hans Gerbelle. Der Servicemann war überzeugt, dass es der Debütant in Levi in die Top 30 schafft. Und er sollte recht behalten. Als Belohnung durfte er Nef nun die Haare schneiden.

Was Nef über die Folgen seines starken Einstands sagt und was er sich für seinen 2. Weltcup-Slalom am Sonntag in Val d'Isère erhofft, erfahren Sie oben im Interview.

