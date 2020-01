Der italienische Speedspezialist verletzt sich vor der Abfahrt in Kitzbühel schwer am Knie.

Während eines Super-G-Trainings in Kirchberg in der Nähe von Kitzbühel passiert es: Dominik Paris stürzt in einer Kurve und verletzt sich schwer.

Die Diagnose im Spital: Riss des vorderen Kreuzbandes und Bruch des Wadenbeinköpfchens im rechten Knie. Die Saison des Italieners ist damit beendet. Dies erklärte Paris wenige Tage vor dem Rennen auf der «Streif», wo er schon 4 Mal gewinnen konnte, in einer ersten Reaktion.

Starke Saison, bitteres Ende

Paris ist in der laufenden Saison der grösste Kontrahent von Beat Feuz im Kampf um die kleine Kristallkugel im Abfahrtsweltcup. Nach 5 von 10 Rennen liegt der 30-Jährige nur 16 Punkte hinter dem Schweizer.

Kurz vor dem Jahreswechsel gewann Paris in Bormio beide Abfahrten, zudem landete er Anfang Dezember in Lake Louise sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G auf Platz 2. Am vergangenen Wochenende musste er sich am Lauberhorn in Wengen ebenfalls mit Rang 2 zufrieden geben.