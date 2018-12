Das medizinische Update von Swiss-Ski nach dem Super-G von Beaver Creek weist ernst zu nehmende, aber nicht allzu gravierende Verletzungen von Urs Kryenbühl und Niels Hintermann aus.

Die Schweizer hatten Stürze zu verzeichnen, konnten aber selber ins Ziel fahren. Bei Kryenbühl wurden eine Hirnerschütterung sowie eine Prellung am rechten Schienbein festgestellt. Hintermann erlitt eine Innenbanddehnung am linken Knie. Beide Athleten kehren am Sonntag in die Schweiz zurück und werden dort weiter behandelt.

Dressens Saison vorbei

Folgenschwerer war Thomas Dressens Sturz. Der Deutsche riss sich aber entgegen ersten Berichten nicht beide, sondern «nur» ein Kreuzband im rechten Knie. Die Saison ist für den 25-jährigen Kitzbühel-Sieger des Vorjahres trotzdem beendet.