Der Österreicher gibt nach seinem verhängnisvollen Sturz in Bormio Auskunft über seinen aktuellen Gesundheitszustand.

In seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seinem in Bormio erlittenen Kreuzbandriss im rechten Knie gab Marco Schwarz Einblick in seinen derzeitigen Alltag, der von «fünf bis sechs» Therapie-Einheiten pro Tag geprägt ist.

Noch gut drei Wochen wird der 28-Jährige voraussichtlich an Krücken gehen, ehe die Arbeit mit dem Muskelaufbau beginne: «Es kommen harte Monate auf mich zu.»

Vergleich mit Kreuzbandriss von 2019

Bei der grossen Frage nach seinem Comeback hielt sich der Kärntner, der in den 8 Rennen vor seiner Verletzung viermal auf dem Podest gestanden hatte, bedeckt. «Bei solch einer Verletzung muss man geduldig bleiben», erklärte er.

Schwarz zog den Vergleich mit dem 2019 erlittenen Kreuzbandriss, als er nach rund 6 Monaten wieder auf den Ski stand. «Mit dem zusätzlichen Knorpelschaden ist die Ausgangslage dieses Mal noch ein bisschen anders.» Hetzen wolle er sicher nicht.

Der Kalender ist dicht, aber ich war mental und körperlich voll da.

Schwarz stürzte am 28. Dezember auf der berühmt-berüchtigten Stelvio. Da er als Allrounder viele Rennen bestritt, kam schnell die Frage nach einer möglichen Überlastung durch den dichten Rennkalender auf.

01:16 Video Archiv: Schwarz kommt in Bormio zu Fall und verletzt sich am Knie Aus Sport-Clip vom 28.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Dieser These stellte sich Schwarz entgegen. «Der Kalender ist dicht, aber ich war mental und körperlich voll da.» Es seien «unglückliche Umstände» gewesen, die zur Verletzung geführt hätten.

Schwarz hatte 6 Tage vor dem Unfall den Slalom von Madonna di Campiglio gewonnen und die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Er galt im Kampf um die grosse Kristallkugel als grösster Konkurrent von Marco Odermatt.