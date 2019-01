Marco Odermatt ist keiner, der lange Anlaufzeit braucht. In seiner Debüt-Saison im Weltcup fasste der fünffache Junioren-Weltmeister aus Nidwalden sofort Fuss. Siebter im Riesenslalom von Val d'Isère und Achter im Super-G in Bormio wurde er bereits. Auch im «Riesen» in Adelboden fuhr er als Zehnter in die Top 10.

Kampf von oben bis unten

Nun steht Odermatt vor der nächsten Herausforderung: der Streif. Im Dienstags-Training fuhr der 21-Jährige erstmals die legendäre Abfahrt von Kitzbühel hinunter, die als schwierigste Strecke der Welt gilt. Es war ein erstes Herantasten für den Youngster, die 5,77 Sekunden Rückstand auf den Trainingsschnellsten entsprechend gross.

Doch wie war es?

«Ich wollte einfach heil ins Ziel kommen. Schnell Ski zu fahren war sekundär. Ich bin zufrieden», gab Odermatt nach seiner Streif-Premiere zu Protokoll. Es sei ein Kampf von oben bis unten gewesen. «Vor dem Start, während der Fahrt und im Ziel hat das Adrenalin gepumpt.»

Es war noch keine Meisterleistung, aber ein erster Schritt.

Zufrieden mit Odermatts «Kitz»-Premiere war auch der Schweizer Abfahrtstrainer Andreas Evers. «Wie er meine Passage gefahren ist, war eine wahre Freude. Die Steilhangausfahrt ist er sehr engagiert gefahren», analysierte der Österreicher.

Noch steht nicht fest, ob Odermatt am Samstag zur Abfahrt starten wird. Das Okay seines Trainers hat er sich indes am Dienstag bereits verdient. «Von mir aus wäre es sicher ok, wenn er sich gut fühlt», sagte Evers.

Man wolle aber zuerst das Donnerstags-Training (das Mittwochs-Training wurde gestrichen) und den Super-G vom Freitag abwarten und dann entscheiden.

«Es war noch keine Meisterleistung, aber ein erster Schritt», sagte Odermatt im Zielraum noch zu seiner Fahrt. Am Donnerstag soll Schritt 2 folgen.

Sendebezug: Radio SRF 1, Nachmittagsbulletin, 22.1.19, 17:10 Uhr