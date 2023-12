In Wengen wird im Januar eine der vier in den vergangenen Wochen abgesagten Abfahrten nachgeholt.

Legende: Zwei Chancen für die Abfahrer Am Lauberhorn findet bereits am Donnerstag eine verkürzte Abfahrt statt. Keystone/Alessandro Trovati

Das Weltcup-Programm Mitte Januar in Wengen umfasst in diesem Jahr vier Rennen. Die Bestätigung einer zweiten Abfahrt im Berner Oberland kam einer Vollzugsmeldung gleich. Die Erweiterung des Renn-Programms stand bereits mehrere Tage im Raum.

Wengen war schon während des vorletzten Wochenendes, an dem in Beaver Creek keines der drei geplanten Speed-Rennen hatte durchgeführt werden können, als Ersatz-Variante genannt worden. Nun ist es definitiv. Wengen ist der zweite Ort, der in dieser Saison als Ersatz einspringt. Eine der zwei in Zermatt/Cervinia abgesagten Abfahrten wird am Donnerstag auf der Saslong in Gröden nachgeholt.

02:34 Video Archiv: Waldner: «Wir haben auf der Speedseite ziemlich viel verloren» Aus Sport-Clip vom 10.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Verkürzte Abfahrt am Donnerstag

Das verlängerte Renn-Wochenende in Wengen beginnt am Donnerstag mit der Ersatz-Abfahrt auf verkürzter Strecke mit Start oberhalb des Hundschopfs. Am Freitag folgt der Super-G, am Samstag die Abfahrt auf der Original-Piste. Den Abschluss bildet am Sonntag der Slalom.

Vier Weltcup-Rennen innert vier Tagen sind in Wengen kein Novum. Im vorletzten Januar gab es Gleiches schon einmal. Damals wurde am Lauberhorn kurzfristig der in Lake Louise in Kanada und dann auch in Bormio abgesagte Super-G zusätzlich ins ursprünglich zwei Abfahrten und den Slalom umfassende Programm aufgenommen.

Den Super-G, den erst zweiten in Wengen im Rahmen des Weltcups nach 28 Jahren Unterbruch, gewann Marco Odermatt vor seinem norwegischen Dauerrivalen Aleksander Kilde und dem mittlerweile zurückgetretenen Österreicher Matthias Mayer.