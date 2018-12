Am 21. Dezember 1998 gelang den ÖSV-Cracks beim Super-G auf dem Patscherkofel eine unglaubliche Mannschaftsleistung.

Vor 20 Jahren in Innsbruck

Vor genau 20 Jahren ereignete sich in Innsbruck Sporthistorisches. Beim Super-G auf dem Patscherkofel fuhren die Österreicher die Konkurrenz in Grund und Boden. Gleich 9 (!) ÖSV-Athleten führten das Klassement an.

Hermann Maier feierte dabei einen überlegenen Sieg. Danach waren die Abstände aber äusserst eng. Nur gerade zwei Zehntel trennten Platz 2 (Christian Mayer) und Platz 9 (Werner Franz).

Schweizer ohne Chance

Die Schweizer hatten an diesem österreichischen Freudentag nichts zu jubeln. Paul Accola klassierte sich als bester Swiss-Ski-Fahrer auf Platz 16.

Die Österreicher dominierten in der Saison 1998/99 die Disziplin Super-G ohnehin nach Belieben. Lasse Kjus war der einzige Nicht-Österreicher, der in jenem Winter den Sprung aufs Podest schaffte.