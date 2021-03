Legende: Sorgte für das Schweizer Bestergebnis Stefan Rogentin. imago images/Archiv

Ab Freitag stehen für die Speedfahrer die ersten Rennen nach der WM in Cortina d'Ampezzo auf dem Programm. In Saalbach finden am Freitag und Samstag 2 Abfahrten und am Sonntag ein Super-G statt. Der WM-Austragungsort von 2025 übernimmt die Rennen von Wengen und Kvitfjell.

Live-Hinweis Die Rennen der Männer in Saalbach sehen Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App: Freitag, 11:10 Uhr: Abfahrt

Samstag, 10:55 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 10:25 Uhr: Super-G

Rogentin in Top 15 – Caviezels Rückkehr

Im 1. Abfahrtstraining am Mittwoch konnten die Schweizer nicht mit den Schnellsten mithalten. Als bester Swiss-Ski-Fahrer klassierte sich Stefan Rogentin mit einem Rückstand von 0,96 Sekunden auf Platz 15. Carlo Janka, Marco Odermatt, Mauro Caviezel und Ralph Weber klassierten sich im Gegensatz zu Beat Feuz und den übrigen Schweizern noch in den Top 30.

Caviezel, der sich im Januar bei einem Trainingssturz ein Schädel-Hirn-Trauma und Bänderverletzungen zugezogen hatte, stand erstmals seit seinem Out im WM-Super-G am Start.

Mayer vor Paris

Trainingsschnellster war Matthias Mayer. Der Österreicher verwies den Italiener Dominik Paris um 0,01 Sekunden auf den 2. Platz. Rang 3 belegte mit Daniel Danklmaier ein weiterer ÖSV-Athlet.