Die US-Athleten haben dem ersten Training zu den Hahnenkamm-Abfahrten am Wochenende den Stempel aufgedrückt. Ryan Cochran-Siegle stellte in 1:56,89 die Bestzeit auf und verwies Teamkollege Travis Ganong um 35 Hundertstel auf den 2. Rang. Mit Jared Goldberg (+0,57) auf Rang 5 war in Kitzbühel ein weiterer US-Amerikaner schnell unterwegs. Unmittelbar vor ihm klassierte sich mit Beat Feuz (+0,55) der beste Schweizer.

Die weiteren Athleten von Swiss-Ski hielten sich zunächst noch zurück. Ralph Weber stellte mit 1,33 Sekunden Rückstand die 17. Zeit auf, dicht dahinter folgen auf den Positionen 19 bis 22 Nils Mani, Carlo Janka, Marco Odermatt und Urs Kryenbühl. Niels Hintermann, der in Kitzbühel sein Comeback plante, trat nicht zum Trainingslauf an.

In Kitzbühel wird heuer gleich 3 Mal die legendäre Streif hinuntergerast. Am Freitag findet das Ersatzrennen für die Lauberhorn-Abfahrt statt, am Samstag die reguläre Abfahrt (beide ab 11:30 Uhr). Am Sonntag beschliesst ein Super-G (10:20 Uhr) das Speed-Programm. Sämtliche Rennen zeigt SRF zwei live.