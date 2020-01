Wegen eines drohenden Wetter-Umsturzes könnten am Wochenende Slalom und Abfahrt in Wengen getauscht werden.

Rennleiter Robert Lehmann gerät ob der Strecke am Lauberhorn beinahe ins Schwärmen. «Die Piste war wohl noch nie in einem so guten Zustand», sagt er. Es sei alles Kunstschnee und dank den eher wärmeren Temperaturen sei die Unterlage sehr kompakt, «eine ultraschnelle und harte Piste».

Werden die Rennen getauscht?

Sorgen bereitet den Organisatoren einzig das Wetter. Auf das Wochenende hin sind Schneefälle prognostiziert. «In der zweiten Wochenhälfte könnte tatsächlich der Winter auf die Schweiz zukommen», sagt Lehmann. Man werde die Situation mit den Meteorologen weiter beobachten.

Es ist deshalb möglich, dass der Slalom vom Sonntag auf den Samstag vorgezogen und die traditionelle Lauberhorn-Abfahrt erst am Sonntag stattfinden wird. Eine definitive Entscheidung fällt am Donnerstag.