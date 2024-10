Die Ski-Saison 2023/24 hätte für Loïc Meillard gerne noch weitergehen können: Sowohl in Aspen als auch beim Weltcup-Finale in Saalbach trumpfte der Walliser gross auf: Zwei Siege, drei 2. Plätze und ein knapp verpasstes Podest (4.) resultierten aus den letzten sechs Rennen des Winters. In seiner Paradedisziplin Riesenslalom war nur Teamkollege Marco Odermatt besser, auch im Gesamtweltcup schaute Rang 2 heraus.

«Es war schön, das alles mit dem Team zu teilen. Aber eine Woche später ist schon alles wieder vorbei», blickt Meillard zurück. Doch nun stünden neue Herausforderungen an. Anders als noch vor einem Jahr, als ihn auch Probleme mit dem Material ausbremsten, möchte der 27-Jährige möglichst schon zu Beginn brillieren. Der Riesenslalom von Sölden macht am 27. Oktober den Auftakt (live bei SRF).

Legende: Die Jubelpose sitzt Loïc Meillard. Keystone/EPA/Christian Bruna

Karate ja, Abfahrt eher nein

Meillard hat ein sorgenfreies Sommer-Camp im argentinischen Ushuaia hinter sich. «Es ist alles gut gelaufen», berichtet er. In der Vorbereitung zeigte er sich offen für Neues, unter anderem habe er Karate-Übungen in sein Programm eingebaut. «Vielleicht hilft das ja bei schlechten Journalisten-Fragen», witzelt Meillard.

Was die Ski-Disziplinen angeht, wird er sich allerdings weiterhin nicht auf Experimente einlassen. «Der Hauptfokus liegt auf den technischen Disziplinen.» Dazu kämen vereinzelte Einsätze im Super-G («aber sicher nicht in jedem»). Und die Abfahrt? «Die Trainings in Beaver Creek sind ein Thema, die Rennen aber nicht. Vielleicht in Bormio, mal schauen.»

Das Programm dürfte auch ohne Abfahrten erneut ziemlich intensiv werden, steht doch auch noch die WM 2025 in Saalbach an. Gegen weitere Feierlichkeiten im österreichischen Skiort hätte Meillard wohl kaum etwas einzuwenden.

02:38 Video Archiv: Meillard gewinnt den Riesenslalom von Saalbach Aus Sport-Clip vom 16.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden.