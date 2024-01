Der deutsche Abfahrer kündigte wegen anhaltender gesundheitlicher Beschwerden seinen Rücktritt an.

Ein Rennen noch, dann ist Schluss: Thomas Dressen hat am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. «Es fällt mir schwer, dass ich Servus sagen muss, aber ich bin mit mir im Reinen», sagte der beste deutsche Abfahrer der Weltcup-Geschichte am Rande der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel.

Dort hatte er am 20. Januar 2018 mit seinem Sieg auf der Streif den ersten und zugleich prestigeträchtigsten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Es folgten 4 weitere Weltcup-Erfolge in der Abfahrt – kein deutscher Skirennfahrer hat in der alpinen Königsdisziplin öfter gewonnen. Hinzu kommen 5 weitere Podestplätze im Weltcup.

02:57 Video Archiv: Dressens Fahrt zum Kitzbühel-Sieg 2018 Aus sportlive vom 20.01.2018. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden.

Viele Verletzungen bremsten Dressen aus

Dressens Weg war aber auch von vielen Verletzungen und Operationen geprägt – an der Hüfte und vor allem am rechten Knie. Der Oberbayer erlitt unter anderem einen Kreuzbandriss und einen Knorpelschaden.

Nach der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen am vergangenen Samstag hatte sich bereits angedeutet, dass Dressens Laufbahn bald zu Ende gehen könnte. Er berichtete von neuerlichen Schmerzen im Knie und kämpfte mit den Tränen.