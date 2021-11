Am Freitag hätte die Saison auch für die Speedfahrer losgehen sollen. In Lake Louise stand die erste von zwei Abfahrten auf dem Programm. Nun müssen sich Beat Feuz und Co. aber noch etwas länger gedulden. Reichlich Neuschnee sowie anhaltende Schneefälle verunmöglichen am Freitag eine Durchführung des ersten Speed-Rennens.

Der Speed-Auftakt der Männer in Lake Louise verzögert sich damit um mindestens 24 Stunden. Am Samstag steht erneut eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G (beide 20:15 Uhr Schweizer Zeit).

