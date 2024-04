Elite-Ski-Teams werden diesen Sommer keine Trainingspisten in Zermatt mehr vorfinden. Dies kündigten die Bergbahnen des Walliser Skigebietes an.

Ski-Cracks dürfen diesen Sommer nicht in Zermatt trainieren

Legende: Ist nicht erwünscht Die Elite von Swiss-Ski. Keystone/Jean-Christophe Bott

Das Sommer-Training in Zermatt wird in diesem Jahr für die Fahrerinnen und Fahrer von Swiss-Ski ausgesetzt. 2025 werde die Situation neu beurteilt. Das freie Skifahren auf Naturschnee im Sommer erfahre dadurch «eine umfassende Attraktivitätssteigerung», lassen sich Franz Julen (VR-Präsident) und Markus Hasler (CEO) von den Zermatter Bergbahnen zitieren. Man möchte sich zukünftig auf die nationalen und internationalen Gäste fokussieren.

Der Förderung des Ski-Nachwuchses komme man aber weiterhin nach. Eine Anzahl Gletschertrainingspisten werden diesem ausschliesslich zur Verfügung gestellt.

Swiss-Ski bedauert Entscheid Box aufklappen Box zuklappen Der Schweizer Ski-Verband hat am Dienstag prompt reagiert. Alpin-Chef Walter Reusser sagt: «Wir bedauern den Entscheid der Zermatt Bergbahnen AG ausserordentlich. Zermatt ist für Swiss-Ski ein eminent wichtiger Partner und als Trainingsort immer wichtiger geworden. Swiss-Ski profitiert seit vielen Jahren davon, mit Zermatt und Saas-Fee die beiden besten Gletschergebiete für die Saisonvorbereitung in Europa im eigenen Land zu haben. Nun werden wir zumindest für dieses Jahr Alternativlösungen finden müssen.»

Mitte März hatten der Welt-Skiverband und die Organisatoren bekanntgegeben, dass in der kommenden Ski-Saison die Weltcuprennen in Zermatt/Cervinia nicht im FIS-Kalender figurieren werden. Athletinnen und Athleten hatten sich nach 8 erfolglosen Versuchen innerhalb von 2 Jahren, ein Weltcuprennen durchzuführen, für einen Verzicht stark gemacht. Gut möglich also, dass es sich um eine Retourkutsche handelt.