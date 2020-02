Obschon die Organisatoren kurz nach 3:30 Uhr Schweizer Zeit den Start des 1. Laufs um 04:00 Uhr doch noch bestätigten, musste das Rennen rund eine Stunde später definitiv abgesagt werden. Zu stark waren die Windböen in Naeba.

«Die Wetterverhältnisse hätten kein faires Rennen garantiert», begründete FIS-Renndirektor Markus Waldner den Entscheid. Ursprünglich hätte der Slalom um 02:00 Uhr gestartet werden sollen.

Ersatzmöglichkeiten begrenzt

Ob das Rennen nachgeholt wird, ist aktuell unklar. Eine Möglichkeit gäbe es einzig noch Mitte März in Kranjska Gora. In Slowenien stehen am Wochenende vor dem Weltcup-Finale in Cortina bereits je ein Riesenslalom und Slalom im Programm.

In der Disziplinen-Wertung führt nach 9 Slaloms der Norweger Henrik Kristoffersen mit 2 Punkten Vorsprung vor Clément Noël (552:550). Hinter dem Franzosen, der den letzten Slalom in Chamonix für sich entschied, belegt der Walliser Daniel Yule mit 495 Punkten den 3. Platz. Vierter ist Ramon Zenhäusern (323). Seine Chancen auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel sind wohl aber nur noch theoretischer Natur.

So geht's weiter

In Naeba war schon der Riesenslalom am Samstag vom böigen Wind teilweise beeinträchtigt worden. Dennoch wurde das Rennen durchgeführt. Der Nidwaldner Marco Odermatt klassierte sich hinter dem kroatischen Sieger Filip Zubcic auf Rang 2.

Nächste Station im Weltcup der Männer ist das oberösterreichische Hinterstoder. Von Freitag bis Sonntag finden dort 3 Rennen statt, je eines in der Kombination, im Super-G und im Riesenslalom.

Resultate Weltcup Männer

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 23.02.2020, 02:00 Uhr