Am Samstag steht in Saalbach (AUT) der Riesenslalom beim Weltcup-Finale an. Gleich 3 Schweizer sind unter den besten 7 der Disziplinenwertung klassiert, einer davon hat die kleine Kugel schon auf sicher: Marco Odermatt. Der Nidwaldner könnte sogar noch die perfekte Riesenslalom-Saison absolvieren.

9 von 9 Riesenslaloms hat Odermatt bisher gewonnen. Am Samstag könnte er mit seinem 13. Sieg in dieser Disziplin in Serie und dem 10. in dieser Saison seinem persönlichen Weltcup-Winter das Sahnehäubchen aufsetzen. Sogar für Überflieger Odermatt wäre das speziell: «Das gibt es definitiv nicht jedes Jahr und ist spezieller als der Gewinn der Kugel».

Mit dieser Aussage hat der 26-Jährige recht, denn bisher gelang dies erst einem Athleten: Ingemar Stenmark (SWE) absolvierte 1978/79 den perfekten Riesenslalom-Winter mit 10 Siegen in 10 Rennen. Stenmark stellte später auch die längste Siegesserie in einer einzelnen Disziplin auf, er entschied 14 Riesenslaloms hintereinander für sich.

00:40 Video Odermatt: «Die perfekte Riesenslalom-Saison ist noch ein Ziel» Aus Sport-Clip vom 14.03.2024. Bild: Keystone/AP Photo/John Locher abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Freude am Fahren

Vergangenes Wochenende fiel der Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora aus. Odermatt nutzte das rennfreie Wochenende unter anderem, um wieder mal abseits der Rennpisten Skifahren zu gehen, in den Wäldern zu «powdern». «Es war die ursprüngliche Freude am Skifahren und macht immer noch Spass, obwohl es kaum etwas bringt für die Weltcup-Rennen», meint der Nidwaldner.

00:58 Video Odermatt: «Es ist der Ursprung der Freude am Skifahren» Aus Sport-Clip vom 14.03.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Tumler: Im Schatten Odermatts zu Hochform

Etwas ausserhalb des Scheinwerferlichtes, das Odermatt grossmehrheitlich zugute kommt, zeigte mit Thomas Tumler ein anderer Schweizer sehr starke Leistungen. Tumler verpasste in den USA, bei den Riesenslaloms von Palisades Tahoe und Aspen, den ersten Podestplatz seit über 4 Jahren nur knapp.

Der 34-jährige Bündner schaffte mit diesen beiden 4. Plätzen aber den Sprung in die Topgruppe für das Weltcup-Finale in Saalbach. Das sei ein Traum, der in Erfüllung ginge, meint Tumler und stehe für eine konstante Saison. Er rangiert nun auf Platz 7 der Disziplinenwertung und ist damit hinter Odermatt und Loïc Meillard (3.) der drittbeste Schweizer.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zeigt den Riesenslalom am Samstag beim Weltcup-Finale in Saalbach (AUT) live: 1. Lauf, ab 8:45 Uhr live auf SRF zwei

2. Lauf, ab 11:55 Uhr live auf SRF zwei

01:25 Video Tumler: «Der Sprung in die Topgruppe ist ein Traum, der in Erfüllung ging» Aus Sport-Clip vom 14.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.