Ramon Zenhäusern gewinnt den letzten Slalom der Saison. Den Sieg in der Disziplinenwertung sichert sich Lucas Braathen.

Weltcup-Finale in Soldeu

Das Podest

1. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:54.87 Minuten

2. Lucas Braathen (NOR) +0,06 Sek.

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,63

Perfekter Saisonabschluss für Swiss-Ski: Ramon Zenhäusern setzte sich in einem packenden Finish vor dem norwegischen Duo Lucas Braathen/Henrik Kristoffersen durch und feierte den 2. Saisonsieg. Um winzige 6 Hundertstel distanzierte Zenhäusern den zweitplatzierten Braathen. Mit 4 Slalom-Weltcupsiegen ist der Walliser der zweiterfolgreichste Schweizer in dieser Disziplin überhaupt. Ebenfalls historisch: Acht Schweizer Slalom-Podestplätze in einer Saison hat es noch nie gegeben.

03:26 Video Zenhäusern: «Ein paar Zweifel kommen da schon auf ...» Aus Sport-Clip vom 19.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden.

Der Kampf um die kleine Kugel

1. Lucas Braathen (NOR) 546 Punkte

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 494

3. Ramon Zenhäusern (SUI) 467

4. Daniel Yule (SUI) 401

In Soldeu war Hochspannung im Kampf um die kleine Kugel angesagt. Und packend blieb es bis am Schluss. Braathen, der vor dem letzten Saisonrennen geführt hatte, liess Landsmann und Verfolger Kristoffersen hinter sich und holte verdient die kleine Kugel. Zenhäusern hätte bei einem Ausscheiden Braathens und einer Platzierung Kristoffersens ab Rang 8 abwärts gar selbst noch gejubelt. Immerhin überflügelte er noch Landsmann Daniel Yule. Dieser hatte sich eigentlich schon im 1. Lauf von der Entscheidung verabschiedet. Mit 2,3 Sekunden Rückstand als Hypothek schied er im 2. Durchgang aus.

02:13 Video Emotionaler Braathen: «Es war ein schwerer und langer Weg» Aus Sport-Clip vom 19.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

Die weiteren Schweizer

4. Marc Rochat +1,02 Sek.

13. Loïc Meillard +1,78

Out im 2. Lauf: Daniel Yule

Marc Rochat realisierte etwas abseits der Kugel-Entscheidung sein bestes Ergebnis im Weltcup. Der 30-Jährige verbesserte sich im 2. Durchgang vom 12. Rang auf den 4. Platz und fuhr zum 5. Mal in seiner Karriere in die Top Ten. Loïc Meillard holte als 13. immerhin noch 20 Punkte.