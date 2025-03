Legende: Viel Neuschnee In Sun Valley stellte anhaltender Schneefall die Organisatoren vor eine (unlösbare) Herausforderung. imago images/Christopher Creveling

Die beiden letzten Abfahrten des Winters im Rahmen des Weltcup-Finales in Sun Valley (USA) können nicht stattfinden.

Damit gewinnt Marco Odermatt bei den Männern und Federica Brignone (ITA) bei den Frauen die kleine Kugel für den Disziplinensieg. Zudem ist der Italienerin auch der Gesamtweltcupsieg definitiv sicher.

Am Sonntag sind im US-Bundesstaat Idaho die beiden Super-G angesetzt.

Der Auftakt zum Saisonfinale der Alpinen steht meteorologisch unter einem schlechten Stern. Am Donnerstag hatte das erste Abfahrts-Training wegen heftigem Schneefall annulliert werden müssen, nun wars nach neuerlichem Niederschlag in der Nacht auf Samstag vorerst erneut zuviel der weissen Pracht – und dann übernahm nach einer Verschiebung der Startzeit starker Wind die Rolle des Spielverderbers. Es blieb nur die Absage.

Odermatt gewinnt Abfahrts-Kugel

Auf Männer-Seite wiederholte sich somit das, was sich schon vor 12 Monaten zugetragen hatte. Auch damals war Odermatt als Führender in der Abfahrts-Wertung nach Saalbach an die Saisonschlussveranstaltung gereist. 42 Punkte Vorsprung auf seinen letzten verbliebenen Konkurrenten, den Franzosen Cyprien Sarrazin, hatte er ins Glemmtal mitgenommen. Das grosse Finale fand dann aber nicht statt.

Nun war die Ausgangslage ähnlich. Odermatt als Spitzenreiter im Abfahrts-Klassement war mit 83 Punkten Vorsprung in die USA geflogen. Einzig Teamkollege Franjo von Allmen hätte ihm den zweiten Gewinn der kleinen Kristallkugel noch streitig machen können. Der Weltmeister aus dem Berner Oberland hätte dafür allerdings einen Sieg benötigt und zudem darauf hoffen müssen, dass Odermatt nicht unter den ersten 14 klassiert gewesen wäre. Dritter der Abfahrtswertung ist mit Alexis Monney ebenfalls ein Schweizer.

Odermatt holt sich damit wie im letzten Winter 4 Kristallkugeln. Neben dem Gesamtweltcup heimst er auch die Abfahrts-, die Super-G- sowie die Riesenslalom-Kugel ein.

Brignone erstmals beste Abfahrerin

Bei den Frauen geht der Disziplinensieg in der Abfahrt erstmals an Federica Brignone. In Sun Valley wäre es zu einem Dreikampf um die kleine Kugel gekommen. Die Österreicherin Cornelia Hütter, die den Glaspokal im vergangenen Winter hat entgegennehmen können, belegt in der Disziplinen-Wertung mit 16 Punkten Rückstand auf die Italienerin Rang 2. Sofia Goggia auf Platz 3 hat 34 Punkte weniger auf dem Konto als ihre Landsfrau.

Auch der Gesamtweltcupsieg ist Brignone nach der heutigen Absage rechnerisch nicht mehr zu nehmen, wobei bereits vor dem Weltcup-Finale im US-Bundesstaat Idaho klar war, dass Lara Gut-Behrami die 34-jährige Italienerin nicht mehr wird einholen können. Für Brignone ist es der zweite Gewinn der grossen Kugel nach 2019/20.

