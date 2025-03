Das Podest

1. Lukas Feurstein (AUT) 1:10,96 Minuten

2. Raphael Haaser (AUT) +0,19 s

3. Franjo von Allmen (SUI) +0,42 s

Die Schweizer Speedfahrer hatten in diesem Winter fast in jedem Rennen etwas zu Jubeln. Beim Weltcup-Finale in Sun Valley waren es nun die Österreicher, die den Schweizern für einmal die Show stahlen. Lukas Feurstein und Raphael Haaser sorgten nicht nur für einen österreichischen Doppelsieg, sondern – eigentlich kaum vorstellbar – überhaupt für den ersten Weltcupsieg der Männer-Equipe in diesem Winter. Für Feurstein ist der Sieg eine Premiere. Der 23-Jährige war Anfang des Winters im Super-G von Beaver Creek als Dritter erstmals auf dem Weltcup-Podest gestanden.

Ganz ohne Schweizer Jubel endete der letzte Super-G der Saison nicht. Franjo von Allmen schnappte sich hinter den beiden Österreichern Platz 3. Im Disziplinen-Weltcup reichte der Podestplatz aber nicht, um noch den Sprung aufs Treppchen zu schaffen. Von Allmen beendet die Saison als viertbester Super-G-Fahrer.

Die weiteren Schweizer

4. Stefan Rogentin +0,68

5. Marco Odermatt +0,96

14. Justin Murisier +1,96

17. Loïc Meillard +2,38

DNF Alexis Monney

Den Sprung auf das Rennpodest verpasste Stefan Rogentin knapp. Dafür darf sich der Bündner über Platz 2 in der Disziplinenwertung freuen. Rogentin überflügelte Vincent Kriechmayr um 4 Punkte und schliesst die Saison damit so gut ab wie noch nie. Marco Odermatt stand derweil bereits vor dem letzten Rennen als Gewinner der kleinen Kugel fest. Um den Sieg konnte er am Sonntag nicht mitreden.

So geht es weiter

Für die Speedfahrer ist die Saison nach dem Super-G in Sun Valley zu Ende. In der kommenden Woche stehen beim Weltcup-Finale die Techniker ein letztes Mal in diesem Winter im Fokus. Der Riesenslalom ist am Mittwoch angesetzt, der Slalom und damit das letzte Saisonrennen geht am Donnerstag über die Bühne.

Resultate