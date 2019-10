Jaja. Sein Name sei in den letzten Wochen vor dem diesjährigen Weltcup-Auftakt häufiger gefallen als in den letzten Jahren, schmunzelt Marco Odermatt zwei Tage vor dem Riesenslalom auf dem Rettenbach-Gletscher hoch über Sölden. Zusätzlichen Druck will der 22-jährige Nidwaldner vor dem traditionellen Prolog aber nicht verspüren: «Auch meine Erwartungen sind gestiegen», meint er. Er habe einfach seine Ziele etwas angepasst, ansonsten sei es das Gleiche wie letztes Jahr.

Die Bestätigung als Ziel

In welche Richtung die Anpassung nötig war, ist nach den Resultaten am Ende der letzten Saison mehr als klar. Odermatt fuhr bei den Riesenslaloms von Kranjska Gora und Soldeu jeweils auf das Podest. «Ich bin im Riesenslalom jetzt in der Gruppe der Top 7 und will diesen Platz bestätigen», sagt der 6-fache Junioren-Weltmeister.

Es muss sich jetzt noch zeigen, ob dies Muskeln sind oder schon der Winterspeck.

Odermatt konnte im Sommer auch wie erhofft ein paar Kilos zulegen. «Es muss sich jetzt noch zeigen, ob dies Muskeln sind oder schon der Winterspeck» grinst er. Ansonsten gibt es nach der Vorbereitung nur wenig Zweifel: «Wir hatten einen guten Sommer, haben gut trainiert, die Vorfreude ist gross.»

Der nächste Schritt für Loïc Meillard

Neben Odermatt liegen die Schweizer Hoffnungen zum Saisonstart auch auf Loïc Meillard. Der Neuenburger schaffte es letzte Saison im Riesenslalom 6 Mal in die Top 10, in Saalbach-Hinterglemm reichte es kurz vor Weihnachten gar für Platz 2.

Meillard ist nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher neu die Nummer 4 im Ranking, was ihn keineswegs nervös macht. «Hoffentlich geht es weiter so. In den letzten Jahren konnte ich immer einen Schritt nach vorne machen», so der 22-Jährige.

Die Rückkehr von Justin Murisier

Mit besonderer Spannung wartet man in Sölden auf das Comeback von Justin Murisier, der nach 18 Monaten Verletzungspause in den Weltcup-Zirkus zurückkehrt. Der Walliser ist immer noch daran, den Rückstand auf die Teamleader Odermatt und Meillard wettzumachen. Seinen eigentlichen Saisonstart hat Murisier, der sich auch noch an neues Material gewöhnen muss, auf das Rennen in Beaver Creek im Dezember festgesetzt.

Ich werde nicht als Kollege von Odermatt oder Meillard in Erinnerung bleiben.

Über die Erfolge seiner Kollegen hat sich der 27-Jährige zwar gefreut. Nun sei es aber wieder an der Zeit, für sich zu schauen: «Ich werde nicht als Kollege von Odermatt oder Meillard in Erinnerung bleiben. Ich muss selber schauen, dass ich schnell fahre.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 26.10.2019, 09:50 Uhr