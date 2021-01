«Es ist ein unbeschreibliches Gefühl», liess ein sichtlich erleichterter Beat Feuz im Ziel verlauten. Der Schweizer hatte soeben das Double in Kitzbühel gewonnen. Nach dem Triumph bei der Wengen-Ersatzabfahrt vom Freitag liess der «Kugelblitz» auch am Sonntag sämtliche Konkurrenten hinter sich.

Abfahrtssiege 11 und 12

Vier Mal war Feuz in den Jahren zuvor als Zweiter am Sieg vorbeigeschrammt, einmal auf dem Weg zum Sieg gestürzt. «Ich wurde ein paar Jahre lang angehauen, wann es denn endlich soweit sei. Nun klappt es plötzlich zwei Mal innert drei Tagen.» Es sind dies die Abfahrts-Siege Nummer 11 und 12 im Palmarès des Schangnauers – damit zieht er in dieser Statistik mit Didier Cuche gleich.

Feuz ist der siebente Fahrer, dem es gelungen ist, die Abfahrt in Kitzbühel im gleichen Jahr zweimal zu gewinnen. Der zuvor letzte Zweifach-Sieger war Clareys Landsmann Luc Alphand vor 26 Jahren. Allerdings: Zwei Abfahrten in einem Jahr wurden seit 2004 gar nicht mehr gefahren. Zwei andere Schweizer hatten das Double ebenfalls geschafft, Franz Heinzer vor 29 Jahren und Pirmin Zurbriggen vor 36 Jahren.

Aber als ich mit der Konkurrenz geredet hatte, war klar: Die anderen Fahrer hatten oben die gleichen Probleme.

Als Neunter gestartet, hatte er oben mit viel Nebel zu kämpfen. So hätte er im Ziel nicht darauf gewettet, dass die Bestzeit zum Sieg reichen würde. «Ich konnte nur hoffen, dass die Leistung besser war als das Gefühl», so Feuz nach dem Rennen. «Aber als ich mit der Konkurrenz geredet hatte, war klar: Die anderen Fahrer hatten oben die gleichen Probleme.»

Feuz übernimmt rotes Trikot

Mit seinem 15. Sieg und dem 50. Podestplatz im Weltcup übernahm Feuz auch die Führung in der Disziplinen-Wertung, die er in den vergangenen drei Wintern gewonnen hatte. Bitter für Matthias Mayer, der das rote Trikot erst am Freitag erobert hatte: «Beat hat mich nur kurz dran schnuppern lassen...»