In Beaver Creek kann auch die geplante zweite Abfahrt der Männer nicht stattfinden.

Nach der Absage am Freitag aufgrund von Schneefällen in der Nacht verhindert am Samstag zusätzlich starker Wind die Durchführung des Rennens.

Für Sonntag ist im US-Bundesstaat Colorado ein Super-G angesetzt.

Die Geduld der Abfahrer wird weiter auf die Probe gestellt. Nachdem die erste Abfahrt am Freitag hatte abgesagt werden müssen, kamen die Speedspezialisten auch am Samstag nicht zum Zug. Starker Wind machte den Organisatoren in Beaver Creek einen Strich durch die Rechnung.

Von den bisher 4 angesetzten Männer-Abfahrten in dieser Saison konnte damit noch keine einzige ausgetragen werden. In Zermatt/Cervinia fielen beide Rennen dem Wetter zum Opfer. Das gleiche Schicksal ereilte nun auch die beiden Speedrennen im US-Bundesstaat Colorado. Die Männer haben in diesem Winter bisher nur den Slalom in Gurgl ausgetragen.

Starker Wind wohl auch am Sonntag

Von den vier abgesagten Abfahrten ist bisher erst eine neu terminiert worden. Das eine der zwei Rennen, die vor drei Wochen in Zermatt/Cervinia vorgesehen waren, wird am übernächsten Donnerstag in Gröden nachgeholt.

Ob die Speedspezialisten in Beaver Creek noch zum Zug kommen, wird sich zeigen. Am Sonntag steht ein Super-G auf dem Programm. Allzu vielversprechend sind die Wetterprognosen aber auch dann nicht. Der Wind könnte erneut zum grossen Spielverderber werden.