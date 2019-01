Der Schweizer Skirennfahrer verkündete an einer Medienkonferenz in Kitzbühel seinen sofortigen Rücktritt.

Patrick Küng beendet seine Karriere per sofort

Patrick Küng glaubt nicht mehr daran, den Anschluss an die Spitze noch einmal schaffen zu können. Deshalb «bin ich sicher, dass dieser Schritt für mich richtig ist», erklärt der Glarner seinen Rücktritts-Entscheid an einer Medienkonferenz in Kitzbühel. Küng kam zum Schluss, dass es «Zeit für ein neues Kapitel ist».

Die Sternstunde seiner Karriere erlebte Patrick Küng am 7. Februar 2015. An der WM in Beaver Creek fuhr der Glarner bei der Abfahrt zuoberst aufs Podest und kürte sich zum Weltmeister.

Bereits zuvor hatte Küng einige Erfolge feiern können. 5 Podestplätze gelangen ihm im Weltcup, dabei sticht der Sieg am Lauberhorn 2014 heraus.

Die 5 Weltcup-Podestplätze von Küng 10. März 2010

Platz 3 Abfahrt Garmisch

29. Dezember 2011

Platz 2 Abfahrt Bormio

7. Dezember 2013

Platz 1 Super-G Beaver Creek

18. Januar 2014

Platz 1 Abfahrt Wengen

2. März 2014

Platz 2 Super-G Kvitfjell



Nach dem WM-Titel war aber der Wurm drin bei Küng. Erst verpasste er fast eine komplette Saison wegen einer Verletzung an der Patella-Sehne (2015/16). Seither versuchte er, auf sein altes Leistungsniveau zurückzukommen. Es gelang ihm aber nicht mehr, nur noch 3 Top-10-Plätze resultierten im Weltcup seit seinem Comeback im Dezember 2016.

Zuletzt zog sich der 35-Jährige gar eine Hirnerschütterung bei einem Sturz im Training zur Lauberhorn-Abfahrt zu. Nun verkündete Küng seinen sofortigen Rücktritt.

Küng zu Gast im «sportpanorama» Patrick Küng wird am Sonntag (18:30 Uhr auf SRF zwei) als Studiogast im «sportpanorama» weilen und dort noch einmal seine Karriere Revue passieren lassen.

