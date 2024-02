In dieser Saison läuft es Ramon Zenhäusern alles andere als rund. Da kommt der Slalom in Chamonix gerade recht.

14, 17, 22 – Ramon Zenhäusern ist im aktuellen Winter mit seinen Platzierungen im Slalom bislang hinter den Erwartungen geblieben. Gerade in den letzten 3 Wochen kam der 4-fache Weltcupsieger überhaupt nicht auf Touren: In Wengen und Schladming erreichte Zenhäusern das Ziel nicht, in Kitzbühel musste er aufgrund von Rückenbeschwerden erstmals seit 11 Jahren für ein Slalomrennen Forfait erklären.

Rückkehr an die Erfolgsstätte

Am Sonntag erhält Zenhäusern eine weitere Chance, seine bislang verkorkste Saison doch noch in versöhnliche Bahnen zu lenken. An die Rennen in Chamonix hat der 2-Meter-Hüne äusserst gute Erinnerungen. Bei den letzten 3 Rennen am Fusse des Mont Blanc stand Zenhäusern stets auf dem Podest: 2021 wurde er 2 mal 2., vor Jahresfrist konnte er das Rennen gar für sich entscheiden.

