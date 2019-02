Die Weltcup-Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen ist witterungsbedingt abgesagt worden.

Keine Männer-Abfahrt in Garmisch

Die Organisatoren entschieden knapp eine Stunde vor dem geplanten Beginn um 11:30 Uhr, das Rennen wegen heftigen Schneefalls nicht auszutragen. Zuvor war der Start bereits nach unten versetzt worden. Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Veranstalter und der Ski-Weltverband FIS dann aber doch für eine Absage.

Flüge gebucht

Eine Verschiebung auf den frühen Nachmittag war nicht möglich, da die meisten Teams für ihre Speedfahrer bereits Flüge nach Schweden gebucht hatten, wo am Montag die WM eröffnet wird. Am Sonntag ist in Garmisch noch ein Riesenslalom geplant.

Wo beziehungsweise wann die Abfahrt nachgeholt wird, steht noch nicht fest.