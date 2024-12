Der zweifache Saisonsieger Clément Noël hat auf den Slalom in Val d'Isère verzichten müssen.

Legende: Stürzte am Samstag heftig Clément Noël. Keystone/AP/Marco Trovati

Ein Sieg-Hattrick von Clément Noël im Slalom war in Val d'Isère schon vor Rennbeginn nicht möglich gewesen. Nachdem der Franzose die beiden Rennen in Levi und Gurgl gewonnen hat, musste er vor Heimpublikum passen. Eine Knöchelverletzung liess keinen Start zu.

Zugezogen hat sich Noël die Blessur am Samstag im Riesenslalom. Im 1. Lauf war er heftig gestürzt. Zwar konnte der 27-Jährige selbstständig ins Ziel fahren. Es zeichnete sich aber bereits ab, dass es mit einem Start am Sonntag knapp werden würde. Am Sonntagmorgen gab Noël nach einem kurzen Test auf der Piste seinen Verzicht bekannt.