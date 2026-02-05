Inhalt

Zwei Monate nach Horror-Sturz - Michelle Gisin entging Querschnittlähmung nur knapp Zwei Monate nach ihrem schweren Sturz in St. Moritz gibt Michelle Gisin ein Update über ihren Gesundheitszustand.

Die 32-jährige Engelbergerin äusserte sich am Donnerstag in einer Online-Konferenz mit Schweizer Medienschaffenden zu folgenden Themen: Körperlicher Zustand: «Ich konnte die Krücken weglegen und darf mich frei bewegen. Im Handgelenk müssen am Dienstag noch die Drähte raus. Das Knie ist jetzt schon auf einem guten Stand. Innenband und Kreuzband waren komplett gerissen, der Meniskus auch betroffen. Das Wichtigste ist aber der Hals. Ich muss die Muskulatur wieder aufbauen. Aber ich kann mich normal bücken und die Beweglichkeit des Halses funktioniert schon ziemlich gut.» Gefährliche Verletzung: «Es ist mir schon eingefahren, als die Ärzte bei mir im Zimmer waren und gesagt haben, wie unglaublich knapp es war. Die Vorstellung einer Querschnittlähmung auf dieser Höhe ist extrem schlimm, damit hatte ich emotional am meisten Mühe.»

«Es ist mir schon eingefahren, als die Ärzte bei mir im Zimmer waren und gesagt haben, wie unglaublich knapp es war. Die Vorstellung einer Querschnittlähmung auf dieser Höhe ist extrem schlimm, damit hatte ich emotional am meisten Mühe.» Ihre Zukunft: «Die lasse ich offen, das ist auch wichtig für die Rehabilitation. Bis ich nicht wieder auf den Ski stehe, bin ich noch Athletin. Natürlich wäre ich gerne nach Cortina, aber ich darf nicht Trübsal blasen.»

SRF