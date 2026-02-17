Kein Härtest in der 2. Runde beim WTA-1000-Turnier in Dubai: Die erst vor kurzem wieder genesene Belinda Bencic kann wertvolle Kräfte sparen.

Legende: Pause statt Ernstkampf Belinda Bencic kommt in Dubai zu einem ungeplanten Erholungstag. Keystone/AP Photo/Mahesh Kumar A.

Belinda Bencic (WTA 13) steht in den Vereinigten Arabischen Emiraten kampflos im Achtelfinal – und kann nun im Ruhemodus auf ihre Gegnerin warten. Die erst 20-jährige Sara Bejlek (WTA 41) hatte das Duell mit der Schweizerin kurzfristig platzen lassen.

Dabei war das Kräftemessen zwischen Bencic und Bejlek mit Spannung erwartet worden. Die Tschechin hatte am Montag mit 6:2, 6:2 gegen die Türkin Zeynep Sönmez die Startrunde überzeugend überstanden. Vor einer Woche hatte sie so richtig Aufwind erlangt, als sie als Qualifikantin beim Turnier von Abu Dhabi triumphieren und Bencic als Titelhalterin ablösen konnte.

Zuletzt länger nicht auf der Tour

Bencic ihrerseits hatte seit der unerwarteten Zweitrunden-Niederlage an den Australien Open gegen die Tschechin Nikola Bartunkova (WTA 105) pausiert.

In den Achtelfinals trifft Bencic in Dubai nun entweder auf die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 9) oder auf die Spanierin Paula Badosa (WTA 70).

WTA-Turnier