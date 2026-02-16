Legende: Nach kranheitsbedingter Pause zurück auf dem Court Belinda Bencic. key/EPA/Ali Haider

Bencic in Dubai in der 2. Runde

Nach ihren Forfaits für die WTA-Turniere in Abu Dhabi und Doha ist Belinda Bencic in Dubai auf den Circuit zurückgekehrt. Die Schweizer Weltranglisten-13. setzte sich beim WTA-1000-Turnier in der 1. Runde mit 2:6, 6:1, 6:2 gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 48) durch. In Runde 2 wartet auf die Ostschweizerin eine reizvolle Aufgabe: Sie trifft auf Sara Bejlek (WTA 41). Die Tschechin holte vor einer guten Woche den Titel in Abu Dhabi – und wurde damit Bencics Nachfolgerin.

