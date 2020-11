Roger Federer steht als erster Spieler überhaupt seit 1000 Wochen in den Top 20 des ATP-Rankings.

1000 Wochen in den Top 20

Legende: Streckt sich nach der Decke Roger Federer. Freshfocus

Es ist beinahe unmöglich, bei Roger Federers zahlreichen Rekorden den Überblick zu behalten. Anzahl Grand-Slam-Titel (kürzlich von Rafael Nadal eingestellt), Anzahl Wochen als Weltnummer 1, Anzahl Wahlen zum Weltsportler: Der Schweizer hat in unzähligen Statistiken die Nase vorn.

Mit mittlerweile 39 Jahren hat er nun einen neuen Meilenstein erreicht: Seit insgesamt 1000 Wochen steht Federer im offiziellen Ranking der ATP unter den besten 20 Spielern der Welt (erstmals am 26. Februar 2001). Den Schritt in diesen exklusiven Klub hat bislang noch keiner geschafft.

Ich werde in nächster Zeit nicht in den Ruhestand gehen.

Kein Rücktritt in Sicht

Am nächsten kam dieser Schwelle der US-Amerikaner Jimmy Connors (917). Am nächsten dran von den aktiven Spielern ist nebst Federer die aktuelle Weltnummer 2 Rafael Nadal (792 Wochen).

Die meisten Wochen in den Top 20 (Open Era) Name Nationalität Anzahl Wochen

Roger Federer

Schweiz 1000

Jimmy Connors

USA 917 Andre Agassi

USA 868 Rafael Nadal

Spanien 792 Ivan Lendl

USA 737 John McEnroe

USA 730 Novak Djokovic

Serbien 706 Pete Sampras

USA 680 Boris Becker

Deutschland 643 Stefan Edberg

Schweden 615

Kürzlich meinte Federer in einem Instagram-Live-Gespräch: «Ich werde in nächster Zeit nicht in den Ruhestand gehen.» Damit schürt er natürlich die Hoffnung seiner Fans, den Überspieler noch lange auf dem Tennis-Court bewundern zu dürfen.

Ein Comeback plant er für die Australian Open im nächsten Jahr.