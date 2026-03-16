Jannik Sinner (ITA/ATP 2) entscheidet einen engen Final am ATP-1000-Turnier in Indian Wells gegen Daniil Medwedew (RUS/ATP 11) mit 7:6 (8:6) und 7:6 (7:4) für sich.

Für den Südtiroler ist es bei der erstmaligen Final-Teilnahme gleich der Triumph. Er ist der 1. Italiener, der in Indian Wells gewinnt.

Im Frauen-Final setzt sich Aryna Sabalenka gegen Jelena Rybakina in 3 Sätzen durch.

Mit 0:4 lag Jannik Sinner im 2. Satz im Tiebreak gegen Daniil Medwedew zurück. Doch dann drehte die italienische Weltnummer 2 nochmals auf, brachte jeden noch so schwierigen Ball des ebenfalls sehr gut aufgelegten Medwedew ins Feld zurück. Aus dem 0:4 machte der nervenstarke Sinner ein 7:4, nahm seinem Kontrahenten dabei 4 Mal den Service ab. Nach knapp 2 Stunden stand der 2-Satz-Sieg fest.

Keine Breaks

Über die gesamte Matchdauer hatten sich Sinner und Medwedew praktisch nichts geschenkt. Die beiden Sätze ähnelten sich: Sowohl der Italiener als auch der Russe brachten ihre Aufschlagspiele jeweils ohne grosse Probleme durch bis es ins Tiebreak ging. Breaks? Fehlanzeige.

2 Mal hatte sich für Sinner im 1. Satz die Chance ergeben, Medwedew den Aufschlag abzunehmen. Doch der 30-Jährige aus Moskau konnte den Kopf beide Male aus der Schlinge ziehen und doch noch auf 4:3 stellen. Auch im 1. Tiebreak zeigten sich die beiden Akteure aufschlagstark. Letztlich verwertete Sinner den 2. Satzball zum 8:6. Für Medwedew war es der 1. Satzverlust nach zuvor 9 Siegen ohne einen verlorenen Satz.

Medwedews schwarze Serien

Im 2. Umgang gab es dann für keinen der Spieler auch nur eine Breakmöglichkeit. Zu abgeklärt traten Sinner und Medwedew bei eigenem Service auf. Einen spektakulären Punkt sicherte sich Sinner bei Aufschlag Medwedew und beim Stand von 4:5. Medwedews Ausflug ans Netz bestrafte Sinner mit einem sehenswerten Lob – der Russe konnte dem Ball nur noch verdutzt hinterherschauen.

Mit der Niederlage gegen Sinner gehen für Medwedew gleich 2 schwarze Serien weiter: Im Duell mit Weltnummern 2 stehen einem Sieg nun satte 10 Niederlagen gegenüber – der einzige Erfolg gab es gegen Rafael Nadal bei den ATP Finals 2020. Zudem musste sich Medwedew auch in seinem 3. Indian-Wells-Endspiel geschlagen geben (zuvor 2 Niederlagen gegen Carlos Alcaraz).

ATP Indian Wells