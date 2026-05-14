Jannik Sinner gewinnt gegen Andrej Rublew locker in zwei Sätzen und steht im Halbfinal von Rom.

Legende: Unaufhaltsam Jannik Sinner. imago images/LaPresse

Die Zahlen werden immer beängstigender: Jannik Sinner hat in Rom sein 32. Spiel in Folge bei einem ATP-1000-Turnier gewonnen. Er stellte damit die längste Siegesserie auf diesem Niveau auf und löste Novak Djokovic (31) als bisherigen Rekordhalter ab.

Im Viertelfinal liess die Weltnummer 1 dem Russen Andrej Rublew (ATP 14) beim 6:2, 6:4 keine Chance. Im Halbfinal ist der Italiener am Freitag gegen Daniil Medwedew (RUS/ATP 9) oder Martin Landaluce (ESP/ATP 94) ebenfalls zu favorisieren.

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Erster italienischer Sieger in Rom seit 50 Jahren?

Sollte Sinner das Turnier gewinnen, würde er nach Djokovic zum zweiten Spieler, der alle neun ATP-1000-Turniere mindestens einmal für sich entschieden hat.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Finals der Frauen und Männer in Rom sehen Sie am Samstag respektive Sonntag ab 17:00 Uhr live bei SRF.

Ausserdem kann der 24-Jährige, der seine letzten 27 Spiele auf der Tour gewonnen hat, eine 50-jährige Durststrecke für das italienische Tennis beenden. Seit 1976 und Adriano Panatta hat kein Einheimischer mehr im Foro Italico triumphiert.

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