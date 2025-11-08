Die ATP Finals gehen ab Sonntag zum 5. Mal in Folge in Turin über die Bühne. Was steht auf dem Spiel?

ATP Finals in Turin: Acht Spieler, ein Duell und sehr viel Geld

Legende: Wer macht es? Gelingt Jannik Sinner (vorne) die Titelverteidigung oder gewinnt Carlos Alcaraz erstmals die ATP Finals? Ein anderer Sieger ist schwer vorstellbar. Imago/LaPresse

Wer ist am Start?

Angeführt wird das Feld von Jannik Sinner (ITA) und Carlos Alcaraz (ESP). Auf den letzten Zug sprangen an diesem Wochenende noch Félix Auger-Aliassime (CAN) und Lorenzo Musetti (ITA) auf. Letzterer kommt zum Handkuss, weil Novak Djokovic (SRB) nach seinem 101. Turniersieg in Athen auf seine ATP-Finals-Teilnahme verzichtet.

ATP Finals

Wie viel Preisgeld lockt?

Jede Menge. Alleine die Teilnahme bringt jedem Spieler 331'000 Dollar ein. Für jeden Sieg in der Gruppenphase kommen 396'500 Dollar hinzu. Wer 5 Siege aneinanderreiht und so das Turnier gewinnt, streicht 5'071'000 Dollar ein. Gegenüber dem Vorjahr wurde das Gesamtpreisgeld leicht angehoben auf 15,5 Mio. Dollar.

Wie steht es um die Nummer 1?

Aktuell ist Sinner die Nummer 1. Doch die besseren Karten, am Ende des Jahres zuoberst zu stehen, hat Alcaraz. Der Spanier hat 2025 bislang 1050 Punkte mehr geholt als der Italiener, der als Titelverteidiger antritt. Nur mit einem erneuten Triumph hat Sinner überhaupt die Chance, als Nummer 1 in die Pause zu gehen. Alcaraz genügen bereits 3 Siege in der Gruppe Jimmy Connors.

Stand in der Weltrangliste