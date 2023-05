Jeffrey John «JJ» Wolf hatte beim ATP-Turnier in Genf nur wenig zu melden. Kein Wunder, denn sein Gegenüber im Achtelfinal war der «Schweizer Sandkönig» Casper Ruud. Der Norweger hatte in den letzten beiden Jahren sowohl in Genf als auch in Gstaad triumphiert und hierzulande auf Sand noch nie verloren.

Die Weltnummer 4 liess im 1. Satz gegen Wolf (ATP 49) keinen Zweifel daran aufkommen, dass er diese Serie gerne weiterziehen möchte. Ruud ging rasch 3:0 in Führung und nutzte seinen 1. Satzball zum 6:3 nach nur 30 Minuten.

«Toll, wieder hier zu sein»

Im 2. Durchgang kam der 24-jährige Wolf besser ins Spiel und liess gegen seinen gleichaltrigen Kollegen massiv weniger zu. Im entscheidenden Moment schlug Favorit Ruud jedoch wieder eiskalt zu: Er nutzte seine einzige Breakchance zum 6:5 und wenig später seinen 2. Matchball zum Sieg.

00:31 Video Von Wolfs Volleys unbeeindruckt: Ruud kämpft sich zum entscheidenden Break Aus Sport-Clip vom 24.05.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

«Ich fühle mich sehr gut, und die Fans sind super hier. Es ist toll, wieder zurück in Genf zu sein», sagte der Titelverteidiger im Interview. Im Viertelfinal trifft er nun auf den Chilenen Nicolas Jarry (ATP 54).

Fritz nach Umweg weiter

Mit Taylor Fritz (ATP 9) schaffte am Mittwoch auch der zweite Top-Ten-Spieler am Genfersee den Sprung in den Viertelfinal. Der US-Amerikaner schlug seinen Landsmann Marcos Giron (ATP 74) nach Satzrückstand mit 4:6, 6:2, 6:3.

Weniger Mühe bekundete Grigor Dimitrov (ATP 33): Der Bulgare, der eine Wildcard erhalten hatte, brauchte nur 68 Minuten für sein 6:1, 6:4 gegen Roberto Carballés Baena (ESP/ATP 58).

Zverev – Wu am Donnerstag live auf SRF

Am Donnerstag tritt mit Alexander Zverev ein weiterer Turnierfavorit bereits im Viertelfinal an. Der Deutsche (ATP 27) misst sich mit dem Chinesen Yibing Wu (ATP 59), der sich im Startspiel gegen den einzigen Schweizer Marc-Andrea Hüsler durchgesetzt hatte. Die Partie wird ab 18 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App übertragen.