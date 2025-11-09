Legende: Bewahrte die Ruhe Carlos Alcaraz. imago images/Independent Photo Agency Int.

Im ersten Spiel der Gruppe Jimmy Connors gewinnt Carlos Alcaraz (ESP/ATP 2) in 1:42 Stunden 7:6 (7:5), 6:2 gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 7).

Am Abend steht das Duell zwischen Alexander Zverev (GER/ATP 3) und Ben Shelton (USA/ATP 6) auf dem Programm.

Beim Stand von 5:4 für Alex de Minaur im Tiebreak des ersten Satzes hatte der Australier zwei Aufschläge und die Chance, den ersten Umgang gegen Carlos Alcaraz zu gewinnen. Der Spanier zeigte sich aber nervenstark, gewann die nächsten drei Punkte und damit den ersten Durchgang. Er nutzte den Schwung und ging im zweiten Satz gleich mit einem Break zu null in Führung.

De Minaur gelang zwar das sofortige Rebreak, doch Alcaraz durchbrach den Aufschlag des Australiers abermals. Damit war der Widerstand de Minaurs endgültig gebrochen. Den zweiten Matchball verwertete die Weltnummer 2 zum Auftaktsieg an den ATP Finals.

Shelton fordert Zverev

Am Sonntagabend steht das Duell zwischen Ben Shelton und Alexander Zverev an. Alcaraz wird als Nächstes von Novak-Djokovic-Vertreter Lorenzo Musetti (ITA/ATP 9) herausgefordert, für de Minaur geht es mit dem Duell mit Taylor Fritz (USA/ATP 4) weiter.

ATP Finals