Rafael Nadal ist in London am Trainieren. Trotzdem bleiben Zweifel am Fitnessstand der Weltnummer 1 bestehen. Eine Bauchmuskelverletzung zwang Nadal letzten Samstag in Paris-Bercy kurz vor dem Halbfinal zum Forfait. Nadal hofft aber, am Montag für das Spiel gegen Alexander Zverev bereit zu sein. Letztes Jahr verpasste Nadal das Turnier in London, vor 2 Jahren brach er die Übung nach einer Auftaktniederlage gegen David Goffin ab. Ein ähnlich unerfreuliches Szenario ist auch diesmal nicht auszuschliessen.