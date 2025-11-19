Roger Federer wurde in seinem ersten Jahr der Wahlberechtigung in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen.

Legende: Ist in der «Class of 2026» der Tennis Hall of Fame Roger Federer. freshfocus/Claudio De Capitani

Grosse Ehre für Roger Federer (44): Der ehemalige Schweizer Tennis-Star wird in die Hall of Fame des Tennis in Newport, Rhode Island, aufgenommen. Diesen Erfolg schafft der 20-fache Grand-Slam-Sieger in seinem ersten Jahr der Wahlberechtigung – rund drei Jahre nach seinem Rücktritt.

Federer bei Junioren in Biel

Bei der Verkündung am letzten Freitag war Federer im Kreise der Junioren bei Swiss Tennis in Biel, während rund 30 Tennis-Legenden ihm per Videocall gratulierten. «Auf diese Weise vom Sport und von meinen Kolleginnen und Kollegen anerkannt zu werden, erfüllt mich mit Demut», sagte Federer bei seiner Zuschaltung. Der Baselbieter ist nach Martina Hingis im Jahr 2013 der 2. Schweizer, dem diese Ehre zuteil wird.

Federer wurde zuerst durch ein Fan-Voting zur engeren Auswahl gestellt, danach bestimmte eine Gruppe von rund 140 stimmberechtigen Personen über die Aufnahme. Neben Federer waren Juan Martin Del Potro (ARG) und Swetlana Kusnezowa (RUS) nominiert. Beide haben bei der Wahl im nächsten Jahr erneut die Chance, aufgenommen zu werden.