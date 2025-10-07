Novak Djokovic muss auch gegen Jaume Munar mehr Widerstände überwinden, als ihm lieb ist.

Das ATP-1000-Turnier in Schanghai ist für Novak Djokovic bisher ein einziger Krampf. Nachdem er sich am Sonntag beim Dreisatzsieg über den Deutschen Yannick Hanfmann (ATP 150) auf dem Court mehrfach hatte übergeben müssen, kämpfte der Serbe auch im Achtelfinal gegen den Spanier Jaume Munar (ATP 41) mit einigen Problemen, bevor der 6:3, 5:7, 6:2-Sieg feststand.

Bereits im ersten Satz behinderte Djokovic (ATP 5) offenbar eine Verletzung am Bein, er musste ein «Medical Timeout» in Anspruch nehmen. Temperaturen um die 30 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent machten ihm zusätzlich zu schaffen.

Legende: Abkühlung mehr als nur erwünscht Novak Djokovic in Schanghai. Keystone/AP/Andy Wong

Nun gegen Bergs

Nachdem er den 75 Minuten dauernden zweiten Durchgang hatte abgeben müssen, fand der 38-Jährige aber doch noch einen Weg zurück: Nach zwei Breaks im Entscheidungsdurchgang und 2:41 Spielzeit sank er schliesslich erleichtert und erschöpft zu Boden. Im Viertelfinal trifft der 24-fache Grand-Slam-Champion auf den Belgier Zizou Bergs (ATP 44).

Die Bedingungen in Schanghai hatte Djokovic zu Turnierbeginn als «brutal» bezeichnet.

ATP Schanghai