Der Schweizer gibt sich nach seinem Hintertür-Abgang in Halle selbstkritisch, will sich aber vor Wimbledon aufrichten.

«Negativer» Federer braucht Steigerung in Wimbledon

Nach Out in Halle

Der 16. Juni 2021 war kein guter Schweizer Sporttag. Wie die Fussball-Nati musste auch Roger Federer eine Enttäuschung hinnehmen. Bei seiner 18. Teilnahme in Halle verpasste der zehnfache Turniersieger durch seine Niederlage gegen Félix Auger-Aliassime erstmals die Viertelfinals.

Und wie der Nati fehlte es ihm an der von Vladimir Petkovic beschworenen «Positivität» – nach eigener Einschätzung: «Ich merkte, es würde nicht mein Tag werden. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich wurde wirklich negativ, und so bin ich normalerweise nicht», so der 39-Jährige nach der Partie.

«Geschieht nächstes Mal nicht mehr»

Darüber sei er «weder glücklich noch stolz», aber in 1500 Spielen könne das mal passieren. Der Schweizer war erst nach längerer Zeit zum Medientermin erschienen. «Ich wollte zuerst wirklich verstehen, warum ich so fühle und mich mit Ivan (Ljubicic, Red.) aussprechen», begründete er die Verzögerung. Er habe «nichts Falsches» sagen wollen.

Federer will seine Lehren aus dem Match ziehen: «Ich weiss, dass dies nächstes Mal und übernächstes Mal nicht passieren wird.» Es gehe darum, den Kopf aufzurichten, keine dummen Entscheidungen zu treffen und vorwärts zu schauen – Richtung Wimbledon.

Kaum Rasen-Praxis vor Wimbledon

Trotz der Selbstaufmunterung geben Federers Leistungen in Halle Anlass zu leichter Sorge. Hatte es bei den French Open mit den drei Siegen (vor dem umstrittenen Achtelfinal-Forfait) noch nach klarem Aufwärtstrend ausgesehen, so blieben weitere Fortschritte ausgerechnet auf seiner Lieblingsunterlage Rasen in Halle aus.

Bereits gegen Qualifikant Ilja Iwaschka in der 1. Runde hatte Federer zu kämpfen und kam als Returnspieler nur zu wenigen Punkten. Gegen Auger-Aliassime liess ihn im Spielverlauf auch sein Aufschlag im Stich. Nun reist Federer mit der Praxis aus nur zwei Rasen-Matches nach Wimbledon, seinem selbst erklärten Höhepunkt in der Comeback-Saison.