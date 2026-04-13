Nach dem Sieg in Monte Carlo und der Rückeroberung der Nummer 1 will Sinner Alcaraz auch in Paris entthronen.

Legende: Erster grosser Titel auf Sand Jannik Sinner triumphiert in Monte Carlo – und erst noch gegen Dauerrivale Carlos Alcaraz. imago images/Bestimage

Jannik Sinner strahlte nach dem Coup in Monte Carlo mit dem Sieg über Carlos Alcaraz über das ganze Gesicht. «Die Nummer 1 zurückzuerobern bedeutet mir viel», sagte der 24-Jährige, der seit Montag mit 13'350 Punkten wieder knapp vor seinem grossen Rivalen Alcaraz (13'240) steht: «Ich bin wirklich glücklich darüber, auf diesem Belag einen grossen Titel zu gewinnen. Das war mir vorher nicht gelungen.»

Epischer Final in Paris 2025

Sinner ist nach Novak Djokovic und Rafael Nadal erst der dritte Spieler, der vier ATP-1000-Titel in Folge gewonnen hat. Auch in Paris war er am Ende der letzten Saison erfolgreich gewesen. Und immer mehr richtet sich der Fokus auf die französische Hauptstadt, in der ab 24. Mai bei den French Open um den nächsten Grand-Slam-Titel gespielt wird.

Sinner hatte zuvor in seiner Karriere einzig 2022 im kroatischen Umag einen Titel auf Sand gewonnen. Vergangenes Jahr forderte er Alcaraz in Paris in einem epischen Endspiel über fünf Sätze, vergab aber Matchbälle und verlor. Nun will er Alcaraz auch am Eiffelturm entthronen.